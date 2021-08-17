living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

راشيل كرم خارج «الجديد».. فتّش عن الحاكم؟

17
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

«وأصبحت خارج «الجديد»»! بتغريدة مفاجئة على حسابها، أعلنت راشيل كرم استقالتها من قناة «الجديد» التي انضمّت إليها قبل 11 عاماً، من دون أن تعلن عن وجهتها المستقبلية. في العنوان العريض، تضمّنت تغريدة كرم إعلاناً عن استقالة عادية، لكن في المضمون يبدو أنها تحمل أسئلة حول سياسة المحطة التي تلوّنت كثيراً في الفترة الأخيرة. فقد جاءت الاستقالة بعد يوم واحد على عرض برنامج «هنا بيروت» (مساء الجمعة الماضي) الذي تتناوب مجموعة إعلاميين على تقديمه.

هذه المرة، قدّمت كرم الحلقة التي تمحورت حول قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات. خلال الحلقة، تلقّت راشيل مداخلة هاتفية من مواطنة رفعت المسؤولية عن سلامة، معتبرةً أنّ الجميع كان يعلم بما يخطّط له، مطالبة بمهاجمة وزير الطاقة ريمون غجر. الدفاع عن سلامة دفع راشيل كرم إلى الردّ، قائلةً: «نعم هناك منظومة حاكمة في البلد. لكن لماذا لا يصدر سلامة بياناً يخبر فيه عن قرار رفع الدعم وبأن الجميع كان يعلم به؟ هل يحقّ له أن يصدر بياناً يخبر فيه الناس عن تعميم المصارف وسرقة ونهب ودائع المودعين! إنهم يلهوننا ليتّهم بعضُنا بعضاً. لا يهم من جدّد لولاية جديدة للحاكم، إن الموسى وقعت على رقبتنا!».

في هذا السياق، تلفت مصادر لنا إلى أن هجوم راشيل على سلامة أغضب آل خياط، لأن «تلفزيون الثورة» يحاول أن يغطّي على سلامة والمصارف، بينما يهاجم أطرافاً سياسية أخرى في مقدّمتها الرئيس ميشال عون. وتلفت المصادر إلى أن القائمين على المحطة وافقوا على استقالة كرم مباشرة فور تقديمها من دون البحث فيها أو محاولة إقناعها بالعدول. وتوضح المعلومات أن الوضع في قسم الأخبار في «الجديد» يشهد بلبلة أيضاً أدّت إلى التلويح باستقالات جماعية، بسبب مطالبة الموظفين بالحصول على قسم من معاشاتهم بالدولار الأميركي، وهذا الأمر رفضته الإدارة. هنا بدأت حركات التمرّد داخل القسم الرافض لقرار الإدارة التي يتهمها بالحصول على الدعم المالي من الخارج.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout