الأسد يتلقى رسالة من الكاظمي

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الوطن السورية: تلقى الرئيس بشار الأسد أمس، رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نقلها رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

الرسالة التي نقلها الفياض للرئيس الأسد، تتعلق بمؤتمر دول الجوار المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في بغداد، وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله، وذلك حسبما أوردت وكالة «سانا».



كما جرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود، اللذان يشكلان عاملاً مهماً ليس على الصعيد الأمني فقط، وإنما يساهمان أيضاً في استمرار الحركة التجارية بين البلدين والتي تعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين وتحقق مصالحهما.