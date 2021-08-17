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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 آب 2021

17
AUGUST
2021
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 الأخبار: درْس أفغانستان: كلّ شيء... سينتهي ذات يوم

الحريري «يفركش» الحكومة

«الطاقة» لن تصدر جدول أسعار المحروقات بلا موافقة استثنائيّة

مجزرة عكار: «المستقبل» يستعجل التسييس!

 

 

 

الديار: عكار تلملم «اشلاء» ضحايا المجزرة...تحذيرات امنية من «الانهيار الشامل»
«مضبطة» اتهام نصرالله تحرك شيّا : تحذير من التعاون النفطي مع ايران !
تعقيدات حول حصة «المردة» والاشتراكي» تعيد مفاوضات بعبدا الى «الحذر»

 

 

 

نداء الوطن: التفاؤل الحكومي "فالصو": العقد على حالها
عون "لن يتزحزح"... و"راحت عاللي راح" في التليل!

 

 

 

اللواء: الحكومة تتعثّر.. وشيا على خط التأليف ونفط حزب الله!
النكبات تتوالى وعون «لا يهتز».. وجرائم المحروقات من الفوضى إلى التهريب والتخزين

 

 

 

الجمهورية: عنوان المرحلة: تصفية الحسابات

الأمن الغذائي في خطر

 

 

 

البناء: بايدن يعترف بفشل الحملة العسكرية لتغيير العالم… و«المجتمع المدني» الأفغاني يتعلق بدواليب الطائرات / تل أبيب وواشنطن وباريس ولندن وبرلين تبكي الهزيمة… وموسكو وطهران وبكين وإسلام أباد تستعد /ّ نصرالله وفيروزنيا: المحروقات قريباً ‭}‬ «تشاؤل» حكومي ‭}‬ بيرنز وشيا لتطويق مبادرة حزب الله /

 

 

 

النهار: إنفجار التليل الكارثيّ ... لا يستولد الحكومة!

 

 

 

 

the daily star: Mikati dampens govt hopes after Aoun meet

 

 

 


l'orient le jour: Entre le Futur et le CPL, la guerre en prévision de la présidentielle bat son plein

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