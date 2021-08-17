عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 آب 2021

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الأخبار: درْس أفغانستان: كلّ شيء... سينتهي ذات يوم

الحريري «يفركش» الحكومة

«الطاقة» لن تصدر جدول أسعار المحروقات بلا موافقة استثنائيّة



مجزرة عكار: «المستقبل» يستعجل التسييس!

الديار: عكار تلملم «اشلاء» ضحايا المجزرة...تحذيرات امنية من «الانهيار الشامل»

«مضبطة» اتهام نصرالله تحرك شيّا : تحذير من التعاون النفطي مع ايران !

تعقيدات حول حصة «المردة» والاشتراكي» تعيد مفاوضات بعبدا الى «الحذر»

نداء الوطن: التفاؤل الحكومي "فالصو": العقد على حالها

عون "لن يتزحزح"... و"راحت عاللي راح" في التليل!

اللواء: الحكومة تتعثّر.. وشيا على خط التأليف ونفط حزب الله!

النكبات تتوالى وعون «لا يهتز».. وجرائم المحروقات من الفوضى إلى التهريب والتخزين

الجمهورية: عنوان المرحلة: تصفية الحسابات

الأمن الغذائي في خطر

البناء: بايدن يعترف بفشل الحملة العسكرية لتغيير العالم… و«المجتمع المدني» الأفغاني يتعلق بدواليب الطائرات / تل أبيب وواشنطن وباريس ولندن وبرلين تبكي الهزيمة… وموسكو وطهران وبكين وإسلام أباد تستعد /ّ نصرالله وفيروزنيا: المحروقات قريباً ‭}‬ «تشاؤل» حكومي ‭}‬ بيرنز وشيا لتطويق مبادرة حزب الله /

النهار: إنفجار التليل الكارثيّ ... لا يستولد الحكومة!

the daily star: Mikati dampens govt hopes after Aoun meet



l'orient le jour: Entre le Futur et le CPL, la guerre en prévision de la présidentielle bat son plein