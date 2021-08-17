أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 آب 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر عراقية جولة تصعيد مفتوحة بوجه الاحتلال الأميركي على خلفية استثمار نتائج الارتباك الأميركي بعد هزيمة أفغانستان وفتح الطريق نحو جعل الانسحاب باباً حتمياً أمام الرئيس جو بايدن لتفادي إحراج كبير…

خفايا

قالت مصادر سياسية إنّ إعلان السيد حسن نصرالله انّ استيراد البنزين والمازوت من إيران إلى الأسواق اللبنانية بات مسألة أيام كان وراء الحركة الأميركية لاستعجال تأليف الحكومة أملاً بأن تشكل الحكومة عائقاً أمام الخطوة التي يخشاها الأميركيون كثيراً…

نداء الوطن: خفايا

توقعت مصادر مراقبة أن يعمد "حزب الله" إلى الضغط على حلفائه من أجل القبول بأي حقيبة تخصص لهم إذا كان فعلاً يريد تسريع تشكيل الحكومة، على أساس أنه يحفظ لهم مكانهم ولا يضمن حقائبهم إذ إنه سبق له وفعل ذلك أكثر من مرة.

رأى مراقبون أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بات يفقد مصداقيته كلما تعهد باستجرار النفط من إيران من دون أن يضع وعوده موضع التنفيذ، وقد بات هذا الأمر محط انتقاد داخل بيئته وهو وضع نفسه في امتحان صعب.

اللواء: أسرار

همس

تخوفت مصادر دبلوماسية من انعكاسات مباشرة لسيطرة طالبان في أفغانستان، على الاستقرار في لبنان..

لغز

بعض محطات المحروقات في بيروت، تدار من قبل جهات مافيوية، فهي تمتنع عن تعبئة السيارات، وتعطي الأفضلية للغالونات، على أساس 250.000 ليرة لكل غالون 5 أو 10 ليتر، وللمحظوظين فقط؟

الجمهورية: أسرار

وزير اشتكى من دفع نحو 200 مليون ليرة!

اشتكى أحد الوزراء من أنه دفع نحو 200 مليون ليرة لإجراء تصليحات ودفع تعويضات لجيرانه في المبنى الذي يقيم فيه نتيجة أضرار تعرّض لها هذا المبنى نتيجة أحداث حصلت أخيراً.

إستطاع تكوين ثروة خلال الأزمة...

يتردّد أن أحد رؤساء مجالس الإدارة في مؤسسة عامة إستطاع تكوين ثروة خلال الأزمة وهو لم يداوم يوماً في المؤسسة.

هذا ما أكده مرجع بارز

أكد مرجع بارز أنه على عِلم بالجهات وراء من يحاولون عند كل محطة إقتحام مؤسسة تعتبر رمزاً وطنياً وكم يُدفع بهم ومن أين يُستقدمون وبأي وسائل نقل.