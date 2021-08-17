"الضرب من يد من حديد"... بعدما تحولت البلاد الى "حارة كل من ايدو الو"

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حذرت مصادر أمنية رفيعة المستوى، من الفوضى الشاملة، واشارت الى ان تحرك الجيش اللبناني في كافة المناطق اللبنانية جاء على خلفية التحلل السياسي والامني، وقد اتخذ القرار في اجتماع اليرزة الاخير والذي ضم كافة قادة القوى الامنية «بالضرب من يد من حديد» بعدما تقاطعت التقارير الامنية الداخلية والخارجية على نقطة محورية تفيد بان الأمور تجاوزت «الخط الاحمر» بعدما تحولت البلاد الى «حارة كل من ايدو الو»، وسط تقديرات بان الانفلات الأمني الشامل بات «قاب قوسين او ادنى»..

وتحذر تلك الاوساط من استمرار الفراغ السياسي وعدم تشكيل حكومة قريبا جدا، لان القوى العسكرية لن تكون قادرة على الاستمرار طويلا في حالة الاستنفار القصوى على مختلف الاراضي اللبنانية، وستتعرض للانهاك اذا لم تبدأ عملية جدية للانقاذ الاقتصادي تريح الجو العام في البلاد،وهذا يعني حكما ان التدهور المرتقب سيكون خطيرا للغاية ودون «كوابح»، وقد وضعت هذه التحذيرات على «طاولة» مجلس الدفاع الاعلى وكل من يعنيهم الامر وبيدهم «الحل والربط».