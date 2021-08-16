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داليا داغر عبر ضروري نحكي: لأن التيار الأزرق؛ "تيار المهربجية" انشغل بالتحريض الطائفي...

16
AUGUST
2021
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مقدمة برنامج "ضروري نحكي" :

أياهما أقسى: مشهد الناس يتدافعون فوق الصهريج في ذل ما بعده ذل، كما رأينا في الفيديو، أو مشهد الموت؟ القتل غير المعلن أو القتل المعلن؟ وما هي طبيعة هذا القاتل الذي يتبجح بالجريمة ويتاجر بها.
يتاجرون بنا ونحن أحياء، ويتاجرون بنا حين نموت.
يبحثون عن الموت مفترضين أنه يربحهم صوت إنتخابيّ. يصنعون الموت مفترضين أنه يربحهم صوت إنتخابيّ. ويحتفلون بالموت مفترضين أنه يربحهم صوت إنتخابي.
برنامجهم الانتخابي هو فعل كل ما يلزم لإذلال الناس من جهة وتحريضهم في الاتجاه الخاطئ من جهة أخرى. وهكذا يمنعون التدقيق الجنائي، ويمنعون استعادة الأموال المنهوبة، ويمنعون إقرار أية قوانين إصلاحية، ويمنعون إقرار الكابيتال كونترول، ويمنعون انعقاد الحكومة رغم كل ما حصل ويحصل، ويمنعون إقرار البطاقة التمويلية، ويمنعون رفع الحصانات ثم يحاولون تحريض الناس على رئاسة الجمهورية، كأن الناس لا يسمعون ويرون من يمنع كل شيء من جهة ويتخذ منفرداً دون تشاور مع أحد قرارات من شأنها تدمير كل ما تبقى من جهة أخرى.
عكار جرحنا الدائم لم تصل إلى ما وصلت إليه صدفة، ولا مجال هنا للتعميم من أجل تضييع المسؤوليات. عام 2005 قال تيار المستقبل إنه كان يود دائماً إنماء عكار لكن "السوري" منعه، لكن من منعه بعد عام 2005؟ "مين ما خلاه"؟؟؟ عكار بايعته بأكثرية مطلقة وهو عين كل صغير وكبير يخص عكار ولم تكن النتيجة إلا مزيد من الفقر والحرمان والإهمال لأن التيار الأزرق؛ "تيار المهربجية" انشغل بالتحريض الطائفي عن الإنماء، وبالتدخل بشؤون الدول المجاورة عن المشاريع، وبالمتاجرة بالدماء بدل تأمين الاستثمارات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسياحية لأهل عكار. عكار انتخبتكم أنتم، وثقت بكم وأنتم كنتم رؤساء الحكومة في السنوات الخمسة عشر الماضية، لكنها لم ترى منكم إلا الإهمال فوق الإهمال.
في ضروري نحكي الليلة نستضيف الصحافي غسان سعود للحديث عن انفجار عكار وتداعيات رفع الدعم ومستقبل الحكومة، ونأخذ مجموعة مداخلات من المحلل السياسي جوني منير في الشأن الحكومي ....

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