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مطارنـة ونـواب وإتحاد بلديـات كسـروان – الفتـوح: ان دور البلديات والفعاليات الأهلية ما هو إلا للمساعدة في تخفيف وطأة الأزمات

16
AUGUST
2021
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بيــان صـادر عن مطارنـة ونـواب كسـروان

 وإتحـاد بلديـات كسـروان – الفتـوح

 

 

عند الساعة 11 من صباح اليوم الإثنين 16 آب 2021 إجتمع في إتحاد بلديات كسروان – الفتوح أصحاب السيادة النائب البطريركي على منطقة جونيه المطران أنطوان نبيل العنداري والنائب البطريركي على منطقة صربا المطران بولس روحانا وأصحاب السعادة النواب فريد الخازن، شوق الدكاش، روجيه عازار، العميد شامل روكز ورئيس إتحاد بلديات كسروان – الفتوح جوان حبيش ونائب رئيس الإتحاد انطوان ابي صعب.

 

تم التداول في هذه الجلسة بآخر المستجدات نتيجة الإنهيار الحاصل على مستوى القطاعات الحيوية التي توفر أقل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، لاسيما النقص في مادة المازوت وفقدان الأدوية والتهويل بتوقف المستشفيات والأفران وإنقطاع المياه وغيرها...

 

بداية أكد الحاضرون تمسكهم بالدولة وبمؤسساتها لاسيما المؤسسات الأمنية التي تقوم بدورها وإعتبارها المرجع الأساسي لجمع الشمل والحفاظ على وحدة لبنان وشعبه، وان دور البلديات والفعاليات الأهلية ما هو إلا للمساعدة في تخفيف وطأة الأزمات خلال هذه المرحلة الصعبة. واستنكر الحاضرون التجاوزات والتعديات التي تحصل في أمكنة مختلفة لاسيما على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، وأدانوا أعمال الإحتكار والتهريب التي ضاعفت المشكلة وفجرّت الأوضاع. ثم تواصل الحاضرون مع سيادة المطران ميشال عون راعي أبرشية جبيل وسعادة النائبين سيمون ابي رميا وزياد الحواط وحضرة رئيس إتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس، وتم وضعهم في جو هذا اللقاء والتمني عليهم الإنضمام إلى المجتمعين، وقد رحبوا وتم الإتفاق على لقاء سريع.

 

 وبعد البحث تم الإتفاق على ما يلي:

أولاً:   تشكيل لجنة طوارئ من إلحاضرين لمتابعة المستجدات ومعالجة الأمور مع الجهات المعنية.

 

ثانيـــاً:  تم الإتصال بأصحاب شركات مستوردي المحروقات وتوزيعها للبحث معهم في كيفية تأمين مادة المازوت للقطاعات الحيوية، المستشفيات، الأفران، مولدات توزيع الكهرباء في القرى والأحياء، مصانع الأدوية والمصل، محطات ضخ المياه والصرف الصحي وغيرها لحماية الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

ثالثــاًدعوة مستوردي ومصنعي الأدوية للبحث في تأمين الأدوية اللازمة للمواطنين بواسطة الصيدليات والجمعيات أو بأي وسيلة ممكنة.

 

رابعـــاًتبقى إجتماعات هذه اللجنة مفتوحة لمواكبة كل التطورات إلى زوال هذه الأزمات.

 

            جونية في 16 آب 2021

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