مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين 16 آب 2021

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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



لبنان في حداد اليوم على فاجعة التليل التي مازالت تلملم اشلاء ابنائها. الفاجعة التي هزت كل اللبنانيين، وترجمت غضبا واحتقانا شعبيا وعرت المحتكرين والمهربين وما يرتكبون من جرائم بحق المواطنين، بدعم من اصحاب النفوذ وبغطاء سياسي.



وبانتظار ان تصدر الرواية الأمنية الحقيقية حول هذه الجريمة، وان لا تضيع التحقيقات في زواريب السياسة، في ظل سعي البعض إلى الاستثمار بالفاجعة او التنصل من المسؤوليات رغم أن الجميع يعلم أن مسألة التهريب إلى سوريا محمية من أصحاب النفوذ، البلد يتخبط في الأزمات الاقتصادية والمالية، واليأس حال كل اللبنانيين الذين يعانون الأمرين للحصول على ادنى مقومات الحياة، والمصائب تلاحقهم من كل حدب وصوب، وبات يشعر اللبناني انه لا يعيش بل ينجو. يومياته مبرمجة وفق الطابور، ومهدد بالحرمان من الخبز والغذاء والدواء والكهرباء.



وعلى وقع هذه المآسي ألم يحن الوقت بعد إلى تأليف حكومة؟ وكالة "رويترز" اشارت نقلا عن مصدر سياسي رفيع الى تطور إيجابي بملف تشكيل الحكومة اللبنانية، والسفيرة الاميركية التقت رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وحثت على التشكيل بسرعة. فيما كشف الرئيس ميقاتي الذي يعمل على تدوير الزوايا من أجل التأليف قبل نهاية هذا الشهر، كشف بعد زيارته العاشرة الى قصر بعبدا عن ان نسبة التشكيل أكبر من نسبة الاعتذار ودخلنا بموضوع الاسماء.



اما الرئيس عون فأعرب عن أمله بأن نتوصل الى الحد من الازمة من خلال تشكيل حكومة جديدة في الأيام القليلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل، مؤكدا أنه لن يستقيل.



على اي حال، اللقاء العاشر بين عون وميقاتي تم خلاله تبادل الاسماء بين الطرفين، على ان يأخذا الوقت الكافي للاتفاق عليها، او لتعديلها، على ان تتبلور بالصورة خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة.



البداية من كارثة عكار التي استفاقت اليوم على وجعها، ومازالت تبحث عن اشلاء مفقودين لإقامة مراسم التشييع.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"



هو تغير جديد تختصره مشاهد الطائرة الاميركية التي اقلعت من مطار كابل، فيما يتساقط منها حلفاؤها او ادواتها التي تخلت عنهم عندما قررت الهروب.



هو مشهد رهيب، ارهب حتى الصهاينة الواقفين عند ما يجري كأخطر تطور يؤكد تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها متى تقرر الرحيل.



هو عبرة لمن يريد ان يعتبر من ان دولة تسمى عظمى حكمت بلدا لعشرين عاما وانشأت جيشا ودربته وسلحته ولم يصمد عشرين ساعة امام حركة طالبان التي تفاجأت كما قال احد قيادييها بسرعة الانهيار الذي اوصلهم الى العاصمة الافغانية.



فهل من يعتبر في العاصمة اللبنانية وغيرها من اتباع اميركا، الذين لا يزالون يحلقون على اجنحة الوهم الاميركية، ولا يدرون متى يتساقطون كأولئك الافغان، متى ارادت واشنطن التخلي عنهم؟ وهل يحسبون ان طائرة مدير ال"سي اي ايه" وليام برنز التي حطت خلسة في بيروت، ستحمل لهم على اجنحتها غير الاوهام، او غير الخراب الذي يتسبب به الاميركي لكل لبنان، ولن ينجو منه حلفاؤه؟



أما اللبنانيون فلا يزالون عند الآمال التي زرعها الامين العام ل"حزب الله" سماحة السيد حسن نصر الله من الوقوف الى جانبهم لرفع ما امكن من تداعيات الحصار الاميركي، عبر المازوت والبنزين الايراني وكل ما يمكن ان تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب اللبناني، وهو ما اكد عليه سفيرها في بيروت محمد جلال فيروزنيا ل"المنار" مع شمول العروض الايرانية لكل اشكال الدعم الطبية والغذائية والنفطية.



البلد المدعوم بايجابية التشكيل الحكومي لم يشهد دخانا ابيض من الاجتماع الذي جمع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي رغم حديث الرئيس عون عن حكومة خلال الايام القليلة المقبلة، فهل لغبار دوريثي شيا الاسود من منبر بعبدا علاقة بذلك؟ ام ان كلام الرئيس ميقاتي غير المفعم بالايجابية المطلوبة هو لزوم ضرورات التفاوض؟



مصادر متابعة أكدت ان الايجابية ما زالت تطغى على السلبية، وان البحث بات بالاسماء، وتفاءلوا بالخير تجدوه.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"



بين حفلة استغلال الدم التي تجددت أمس على خلفية انفجار عكار، والتشكيل الوشيك المأمول للحكومة، جردة شاملة أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم أمام زواره، أشار في مستهلها إلى أن لبنان لم يشهد مثيلا للأزمة التي يعيشها اليوم إلا في العام 1916، مذكرا بأنها ليست أزمة ظرفية بل تعود الى التسعينات، حيث أدت السياسات المتبعة إلى إفقار البلد والاعتماد على اقتصاد ريعي ضاعف من ديونه وضاءل من فرص العمل فيه.



وإذ لفت الرئيس عون إلى مساهمة عدد من الظروف في اشتداد هذه الازمة، بدءا من ارتفاع الدين الإجمالي، مرورا بالحرب السورية وتداعيات أزمة النزوح على لبنان، ووصولا الى العجز في الميزان التجاري، توقف عند مساهمة الإضرابات التي شملت المناطق في اطار الحراك المدني في تعطيل التجارة والصناعة والإنتاج، لتأتي تداعيات جائحة كورونا على الوضع العام، ثم مأساة انفجار مرفأ بيروت، مرورا بوضع الفيتو على استخراج النفط وأزمة المصارف، لتفاقم من حجم الموضوع.



وفي المقابل، استرجع رئيس الجمهورية بدايات عهده الرئاسي، الذي استهل بالعمل والسعي الى تحقيق الإنجازات من خلال قوانين تلزيم واستخراج النفط، مرورا بحملة تطهير الأرض من الإرهابيين والخلايا النائمة، ووصولا الى إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الجديد، وليس انتهاء بموضوع الفساد، وهو وليد الذهنية المافياوية كما أثبتت الوقائع على مر العصور.



الرئيس عون الذي شدد على سعيه الشخصي إلى إجراء التدقيق الجنائي، نبه من أنه كلما اقترب الأمر من التحقيق كلما زادت الضغوط لمنعه، مكررا عزمه على مواصلة محاربة الفساد، وقائلا: لن يهزني أحد إن في موقعي أو في حرصي على مواصلة ما بدأته في هذا الإطار.



وردا على الدعوات التي اطلقها البعض لاستقالته أمس، رد الرئيس عون جازما بالقول: لن استقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية، وآمل أن تبدأ معي مرحلة إعادة إعمار لبنان نفسيا وماديا على ان يستكملها الرئيس الجديد في وقت لاحق.



أما في موضوع تشكيل الحكومة، فشدد على أن رئيس الجمهورية رغم ما خسره من صلاحيات يبقى شريكا في تأليف الحكومة مع رئيس الحكومة المكلف، وله ان يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية، آملا في أن يتم التوصل قريبا الى الحد من الازمة من خلال تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل، الذي سيسمح بالمباشرة بالإصلاحات البنيوية والمفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لإعادة بناء لبنان وتنظيمه إداريا وسياسيا وعلى مختلف الصعد، بعدما بات منذ سنوات طويلة أشبه بالغابة.



وختم الرئيس عون جردته الشاملة برسالة أمل إلى اللبنانيين أكد فيها أن نضاله مستمر رغم كل الصعاب والمواجهات وحملات التضليل والشائعات التي تسعى الى حرف الأنظار عن الحقيقة.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"



لو لم يكن الوضع اللبناني على هذه الدرجة من الخطورة على كل المستويات الحياتية والصحية والسياسية، لكانت افغانستان هي الحدث. طالبان تسيطر على افغانستان بسرعة أذهلت العالم وفاجأته، حتى أن طالبان ذاتها فوجئت بالانهيار الصاعق للجيش الأفغاني الذي بنته الولايات المتحدة الاميركية على مدى عشرين عاما. ربما من المبكر الحديث عن خفايا ما حصل، لكنه الحدث الذي يشبه الانسحاب الأميركي من فيتنام منذ نصف قرن تقريبا.



في لبنان، مروحة أجواء تشكيل الحكومة بين التفاؤل والحذر، فإذا أخذنا على كلام رئيس الجمهورية وكلام الرئيس المكلف بعد زيارته بعبدا، لأمكن القول إن التفاؤل يغلب على التشاؤم، لكن، لأنعاش الذاكرة، فإن الرئيس المكلف، ومنذ تكليفه، وفي لقاءاته التسع مع رئيس الجمهورية، لم يخرج إلا متفائلا، إلى درجة يمكن اعتبار ان التفاؤل لم يعد معيارا للتشكيل، وفي غياب المعطيات، فإن مصدرا سياسيا رفيعا يقول ل"رويترز" إن "الوضع يتطور إيجابيا، هناك بعض القضايا التي ينبغي معالجتها، خصوصا الأسماء".



وأوضح المصدر أن الدافع وراء هذا التحرك هو أن "الوضع برمته يتدهور والنظام كله ينهار".



في ملف فاجعة عكار، التحقيقات مستمرة وهي باتت محصورة بين احتمالين: سيجارة أو رصاصة، علما أن إفادات شهود عيان تحدثت عن أنها لم تسمع إطلاق نار، ما يرجح السيجارة، إلا إذا كان إطلاق النار تم بواسطة كاتم للصوت.



على صعيد المحروقات، الطوابير مازالت على حالها في انتظار معالجة ما لم تظهر عناصرها، أما المستجد الخطير فيتمثل في خروج قطاع كهرباء الدولة عن السيطرة.