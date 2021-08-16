عكر شكرت للمملكة الأردنية إرسالها مواد طبية للمستشفى العسكري

A + A -

أعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، في بيان، عن شكرها وتقديرها الكبير للمملكة الأردنية الهاشمية ولجلالة الملك عبد الله الثاني على "التجاوب السريع بإرسال طائرة عسكرية تحمل مواد طبية لصالح المستشفى العسكري في بيروت، وذلك في إطار دعم الجيش اللبناني ومصابي انفجار خزان الوقود في منطقة التليل في عكار، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء واصيب العشرات والعديد منهم من عناصر الجيش".



وأكدت عكر أنها لمست "كل الدعم من قبل الاردن الشقيق والعاهل الأردني" خلال زيارتها والتي توجت بإرسال هذه المساعدات، مثمنة دور الأردن في "الوقوف دائما الى جانب لبنان ومساعدته على الخروج من أزماته". وتمنت "أن يعم الامن والتقدم والازدهار في الأردن الشقيق".