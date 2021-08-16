قطع الطريق أمام معمل الكهرباء في بعلبك احتجاجا على انقطاع التيار

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" أن محتجين قطعوا الطريق أمام معمل توليد الكهرباء في بعلبك لجهة مدخل حي الشراونة، لبعض الوقت، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي الشامل عن مدينة بعلبك وقرى المنطقة منذ ليل أمس، لمدة 24 ساعة متواصلة.



وأكد المحتجون أنه "لا يمكن السكوت عن هذا التمادي في ظلم بعلبك ومنطقتها، ووصل أمر الاستهتار إلى قطع الكهرباء عن المنطقة بالكامل، غير آبهين بمصالح الناس وأرزاقهم وصحتهم، في ظل أزمة انقطاع المازوت، مما يهدد القطاع الاستشفائي والصحي ويؤدي إلى توقف ضخ مياه الشفة، ويلحق الأضرار الفادحة في كل القطاعات الاقتصادية والخدماتية، ناهيك عن معاناة الناس في منازلهم".