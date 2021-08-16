ما حقيقة وثيقة الأمن العام المتداولة عن التحضير لتصعيد في الشارع؟

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أصدرت المديرية العامة للامن العام البيان الآتي:



"تتداول بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام تتعلق بمعلومات عن تحضير لتصعيد في الشارع بالتزامن مع تدهور الوضع المالي والاقتصادي.

يهم المديرية العامة للأمن العام أن تشير إلى أن هذه الوثيقة تعود لتاريخ 15/03/2021 وهي وثيقة متداولة بين الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية كوثيقة معلومات استباقية، وقد عمد البعض إلى استغلالها كوثيقة مسربة لخلق جو من التوتر والبلبلة بين المواطنين. لذا اقتضى التوضيح ".