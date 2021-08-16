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القاضي عقيقي: كشفنا على موقع انفجار التليل وكلفنا مخابرات الجيش متابعة التحقيقات

16
AUGUST
2021
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أوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، تعقيبا على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن غياب القضاء العسكري عن التحقيقات المتعلقة بجريمة انفجار خزاني البنزين في بلدة التليل في عكار، أنه "عند الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد 15/8/2021، وفور إبلاغه بالأمر، باشر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي تحقيقاته بجريمة انفجار خزاني البنزين في منطقة التليل العكارية، حيث كلف الشرطة العسكرية الانتقال فورا إلى المكان مع فريق من الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية، والمباشرة بإجراء التحقيقات الميدانية الفورية، وإجراء الكشف الحسي على المكان، والعمل على إجلاء الجرحى والجثث المحترقة، وإحصاء عدد المصابين والمتوفين، والعمل على تحديد هويات الجثث التي لم يتم التعرف عليها، وإجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هويات أصحابها، وذلك بالتوازي مع إجراء التحقيقات العدلية اللازمة لتوقيف المتسببين بهذه الجريمة".

أضاف: "وبعد ذلك، انتقل مفوض الحكومة شخصيا قبل ظهر يوم أمس الأحد إلى موقع الانفجار، يرافقه فريق من المحققين في مديرية المخابرات، وأجرى الكشف الحسي اللازم، وكلف فرع التحقيق في مخابرات الجيش متابعة التحقيقات التي باشرتها الشرطة العسكرية، والعمل على توقيف كل المشتبه فيهم، حيث تم توقيف عدد من الأشخاص على ذمة التحقيق. وإن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى توقيف كل المتورطين وإحالتهم على المحاكمة".

وتابع: "كما كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آمر فصيلة درك المحلة، بمراجعة النائب العام الاستئنافي في الشمال، لإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص جرائم إحراق الشاحنات والفيلا العائدة لصاحب قطعة الأرض التي وقع فيها الانفجار جورج إبراهيم، والتقيد بإشارته بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع حضرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات".

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