قيادي في القوات اللبنانية يخزّن كمية كبيرة من المازوت تحت الأرض.. والجيش يضبطها

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ضبط الجيش كمية كبيرة من المازوت في مزارع تابعة للقيادي في القوات اللبنانية ابراهيم صقر في محيط مطار رياق موضوعة داخل خزانات مطمورة تحت الارض.

هذا و واصل فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني حملة مداهماته لمحطات الوقود في مناطق انتشاره وللحقول والسهول حيث عمد البعض إلى تخزين عشرات الآلاف من الليترات من المحروقات. وفي هذا السياق صادر الفوج كمية تصل إلى ٤٠٠ ألف ليتر من المازوت كان يخبئها مارون الصقر وهو شقيق القيادي في القوات ابراهيم الصقر، وعمد الجيش الى توزيعها على عدد من المستشفيات والافران والبلديات والمزارعين.