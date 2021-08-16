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الجيش واصل مصادرة كميات بنزين مخزنة وتوزيعها مجانا على المواطنين في بعلبك

16
AUGUST
2021
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الجيش واصل لليوم الثاني على التوالي، تفريغ كميات البنزين المصادرة وتفريغها في خزانات محطة "مدكو" في بعلبك، التي وضعها صاحبها المحامي وسيم سليمان بتصرف الجيش بكامل تجهيزاتها وعمالها وكادرها الإداري واللوجستي، ولاقت الخطوة استحسانا وإشادة من قبل المواطنين، لأنها تخفف من الأزمة وتساهم في الحد من الاحتكار.

وتولى الجيش توزيع الكميات المصادرة مجانا على المواطنين، تطبيقا لقرار القيادة بمصادرة الكميات المخزنة من المحروقات وتوزيعها على الناس بدون مقابل.

وأعلن المحامي سليمان أن "الجيش اللبناني تواصل معنا، وأفادنا بأن لديه كميات من البنزين المصادر، ويريد استخدام محطتنا في بعلبك لتوزيعها على عموم الناس والهيئات والبلديات، وعلى الفور تجاوبت وتواصلت مع مدير المحطة، وطلبت منه وضع كل الإمكانات بتصرف الجيش، ونحن على الدوام في خدمة المؤسسة العسكرية وأهلنا".

وأشار إلى أن "كميات البنزين التي يصادرها الجيش من خزانات ومحطات ومناطق أخرى، يتم تفريغها في خزانات محطتنا، ويتولى الجيش مباشرة توزيعها دون بدل على المواطنين".

بدوره اعتبر رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق أن "الخطوة التي قام بها الجيش لاقت ترحيبا من قبل البلدية والأهالي الذين يتمنون أن تنتهي هذه الأزمة بسرعة، وأن تشكل حكومة تأخذ على عاتقها حل المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدماتية، لأن الأوضاع الضاغطة على الناس لم تعد تحتمل المزيد من المماطلة والتأجيل".

وأضاف: "واكبنا الجيش اللبناني الذي صادر كميات من البنزين وأفرغ الكميات المصادرة في خزانات محطات مدكو التي قدمها صاحبها مشكورا لصالح الجيش، ولم يبق لنا إلا هذه المؤسسة التي تلامس آلام الناس في خطوتها هذه، مع الإشارة ألى أن الكمية تقدر بحوالي 19 ألف ليتر بنزين واستفاد منها مئات المواطنين".

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