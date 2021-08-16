ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون: نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار

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قدم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبد من اهالي التليل بالتعازي. وقال: "استكملنا التشاور بموضوع تشكيل الحكومة بالعمق ونحن نحاول حل الموضوع بالطريقة الملائمة للجميع على أن تشكل حكومة تستطيع مواجهة الواقع الموجود اليوم في لبنان، مشيرا الى ان يجب أن تتضافر الجهود كي تقوم الحكومة بواجباتها وسيكون هناك لقاءات أخرى هذا الاسبوع".

وكشف ميقاتي ان "دخلنا بموضوع الأسماء في تشكيل الحكومة، وتبقى العبرة في الخواتيم.



وردا على سؤال قال: "نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار، ولا وقت محددا والمدة غير مفتوحة".