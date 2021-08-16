الراعي يدعو لإبعاد حادثة التليل عن أي توظيف طائفي أو بازار سياسي

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تابع البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي حادثة انفجار التليل في عكار، واطلع من راعي الأبرشية المارونية المطران يوسف سويف على الجهود المبذولة من أجل احتواء هولها على المتضررين وعلى أبناء المنطقة.



وشجب الراعي "حالة الفوضى الهدامة التي تفتك بلبنان، والتي كانت سببا من أسباب وقوع كارثة التليل، وقد تستغل أيضا لحصول المزيد من الاحداث الأليمة التي لم يعد لبنان وشعبه قادرا على تحملها أو حتى استيعابها".



ودعا السلطة السياسية والأجهزة الأمنية والقضائية الى "تحمل مسؤولياتها لضبط الأوضاع وإحقاق الحق"، مشددا على "ضرورة احترام أرواح الشهداء وإبعاد هذه الحادثة الأليمة عن أي توظيف طائفي أو بازار سياسي، وهي أبعد ما يكون عن ذلك"، وسائلا الجميع "الوعي والتروي للحد من الخسائر والكوارث".



وفي هذا السياق، أجرى البطريرك اتصالا بقائد الجيش العماد جوزاف عون معزيا بشهداء الجيش، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأثنى الراعي على "دور الجيش والأجهزة الأمنية في الحد من مأساة المواطنين وضبط فلتان استغلال الفاسدين للأوضاع السائدة والمتاجرة بعوز المحتاجين.