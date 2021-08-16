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قوى الامن: توقيف شخص وآخر سلم نفسه على خلفية إشكال صيدا

16
AUGUST
2021
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 أوقفت القوى الامنية ع.ح، على خلفية الاشكال الذي تطور الى اطلاق نار في منطقة الحسبة جنوب مدينة صيدا، في وقت قام والده المدعو ن.ح بتسليم نفسه الى مخفر صيدا الجديد في حارة صيدا، فيما التحقيقات مستمرة لتوقيف باقي المتورطين بإطلاق النار.

وكان الاشكال وقع بين ن.ح وهو صاحب مولدات الاشتراكات في منطقة حسبة صيدا وبين صاحب أحد محال المفروشات في المنطقة، على خلفية جباية مستحقات الاشتراكات وحصول تلاسن بين الطرفين، بحجة عدم تشغيل المولد، ليتطور لاحقا الى اطلاق نار، حيث حضر مسلحون عمدوا الى اطلاق النار باتجاه واجهة محل المفروشات، ما ادى الى تضررها واحتراق سيارة كانت متوقفة في المكان.

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