من هي أول دولة عربية تستضيف مؤتمر الفضاء الدولي؟

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أعلن "مركز محمد بن راشد للفضاء"، يوم الأحد، أن الإمارات ستكون أول دولة عربية تستضيف المؤتمر الدولي للفضاء في دورته الـ72، وهو الأكبر في تخصص الفضاء عالمياً بعدما تم تأجيل انعقاده من العام الماضي بسبب تداعيات كورونا.

وفي التفاصيل، سيقام المؤتمر بعنوان "الإلهام والابتكار والاستكشاف لخدمة البشرية" في مركز دبي التجاري العالمي، في حدث هو الأول في المنطقة العربية منذ انطلاق المؤتمر سنة 1950.



ويسعى المؤتمر في دورته القادمة، التي ستبدأ بين 25 و29 تشرين الأوّل المقبل، لاستقطاب 5 آلاف شخص متخصص وخبير من 80 دولة، لمناقشة آلاف الأوراق العلمية المتخصصة.



وفي أيار الماضي، قالت اللجنة الإماراتية المنظمة للمؤتمر إن الحدث سيكون حافزاً جديداً لتقديم كوادر عربية لعالم الفضاء، بالإضافة إلى أنه فرصة جيدة لعقد المزيد من الشراكات في هذا المجال.