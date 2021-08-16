مخزون الغاز يكفي لـ5 أيام..!

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كشف رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون أن مخزون الغاز يكفي لخمسة أيام فقط، موضحا أننا سنكون امام أزمة كبيرة في حال لم يتم فتح الاعتمادات وادخال البواخر.

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "كميات الغاز التي كانت في لبنان لم تكن كافية، وحذرنا منذ 12 يوما من أن المخزون غير كاف".

وأشار الى أن هناك باخرة غاز وصلت منذ 21 يوما الى المياه الاقليمية على متنها 5 ألاف طن، وفي خلال 3 أيام تصل باخرة أخرى تحمل 9 ألاف طن، ولكن لم يتم فتح موافقات مسبقة لها.

وشدد على ان المطلوب من مصرف لبنان فتح موافقات مسبقة لإدخال البواخر والتمكن من تفريغها.