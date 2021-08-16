أهالي البقاع يطالبون قائد الجيش بالتدخل لمنع التفلت أمام محطات المحروقات

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ناشد الاهالي في بلدات بيت شاما وبدنايل وحوش الرافقة وقصرنبا في البقاع الجيش اللبناني التدخل لمؤازرة اصحاب محطات المحروقات الذين يرغبون في فتح محطاتهم لتوزيع البنزين على سيارات المواطنين، وسط محاولات شبّان الحصول على البنزين من دون وجه حق وعلى حساب انتظارات المواطنين في سياراتهم.

وقال عدد من الاهالي إنّ مناشدات تكررت للجيش منذ يومين ولم يتدخل من دون تبرير الأسباب: فهل هناك حسابات معينة تمنع قادة الألوية المعنية من مؤازرة الاهالي كما يفعلون في مناطق أخرى؟

وتمنى الأهالي على قائد الجيش العماد جوزف عون المعروف بوطنيته وعدالته التدخل شخصياً لدى قادة الالوية في البقاع لتطبيق توجيهاته العسكرية بالمساواة في ضبط الامن ومنع التفلت امام محطات المحروقات.