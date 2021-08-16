living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبر محزن من نقيب أصحاب الأفران لطرابلس

16
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد نقيب أصحاب الافران في لبنان الشمالي طارق المير خلال لقاء احتجاجي في مقر النقابة في طرابلس، "المضي بالاقفال في طرابلس والجوار مع فقدان مادة المازوت بشكل نهائي". 
 
وقال: "سبق أن طالبنا المدير العام جرجس برباري بحل، فطالب بلائحة للأسماء زودناه بها بهدف التنسيق بينه وبين حسين قعفراني مستشار الرئيس حسان دياب وحتى الآن لم يردنا أي جواب". 
 
وتابع: "من المؤكد، أن وزير الإقتصاد هو المسؤول عن هذا الأمر وهو يتواصل معنا، ولكننا في مواجهة أهلنا الذين يحتاجون للخبز المفقود نهائيا وقلة قليلة من الافران توفر لديها المازوت تعمل، ولكنها حكما تتجه للاقفال".
 
وختم المير: "نسأل أين الحلّ والى أين يريدون أخذنا، ومن اي مصدر يمكننا ان نحصل على المازوت حتى مدير مصفاة طرابلس لم يسعفنا بشيء. ونحن من جهتنا نجتمع في لقاء مفتوح لمتابعة الأمور وتحري مصدر المازوت، وهناك أفران مقفلة منذ أسبوع، وأخرى أقفلت أبوابها منذ ايام قليلة، فما العمل؟".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout