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الراعي: لإبعاد حادثة التليل عن أي توظيف طائفي أو بازار سياسي

16
AUGUST
2021
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تابع غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي كارثة إنفجار بلدة التليل في عكار وإطلع من راعي الأبرشية المارونية المطران يوسف سويف على الجهود المبذولة من أجل إحتواء هولها على المتضررين وعلى أبناء المنطقة شاجباً حالة الفوضى الهدامة التي تفتك بلبنان والتي كانت سببًا من أسباب وقوع كارثة التليل وقد تستغل أيضاً لحصول المزيد من الأحداث الأليمة التي لم يعد لبنان وشعبه قادرًا على تحملها أو حتى إستيعابها.

ودعا غبطته السلطة السياسية والأجهزة الأمنية والقضائية الى تحمل مسؤولياتها لضبط الأوضاع وإحقاق الحق مشدداً على ضرورة إحترام أرواح الشهداء وإبعاد هذه الحادثة الأليمة عن أي توظيف طائفي أو بازار سياسي، وهي أبعد ما يكون عن ذلك. وسائلاً الجميع الوعي والتروي للحد من الخسائر والكوارث.

وإذ رفع غبطته الصلاة لراحة نفوس الضحايا سأل لذويهم وعائلاتهم العزاء الإلهي وللمصابين الشفاء.

وفي هذا السياق أجرى البطريرك الراعي إتصالا هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزف عون معزياً بشهداء الجيش ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأثنى غبطته على دور الجيش والأجهزة الأمنية في الحد من مأساة المواطنين وضبط فلتان إستغلال الفاسدين للأوضاع السائدة والمتاجرة بعوز المحتاجين.

 

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