عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 آب 2021

A + A -

النهار: انفجار التليل ينافس انفجار المرفأ بخطورته... الحريري وجعجع لعون: ارحل ...



الأنباء الكويتية: ما لم تستجد عقبات توزيرية.. وبري ليس مرتاحاً.. وجعجع والحريري يدعوان عون للرحيل

«الطبخة الحكومية» الميقاتية على «النار» ومصادر تتوقع إعلانها الثلاثاء



الشرق الأوسط: أزمة الوقود «تحرق» قرية في شمال لبنان

عون يلمّح لدور متشددين... والحريري يدعوه لـ«حفظ كرامته والرحيل»

الوطن السورية: الجيش دكّ بمدفعيته خارقي «خفض التصعيد» … خريطة «الحل الشامل» في درعا تأخذ طريقها للتنفيذ ومسلحو «البلد» يعلنون النفير العام!