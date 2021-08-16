عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 آب 2021

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النهار: انفجار التليل ينافس انفجار المرفأ بخطورته... الحريري وجعجع لعون: ارحل ...
الأنباء الكويتية: ما لم تستجد عقبات توزيرية.. وبري ليس مرتاحاً.. وجعجع والحريري يدعوان عون للرحيل
«الطبخة الحكومية» الميقاتية على «النار» ومصادر تتوقع إعلانها الثلاثاء
الشرق الأوسط: أزمة الوقود «تحرق» قرية في شمال لبنان
عون يلمّح لدور متشددين... والحريري يدعوه لـ«حفظ كرامته والرحيل»
الوطن السورية: الجيش دكّ بمدفعيته خارقي «خفض التصعيد» … خريطة «الحل الشامل» في درعا تأخذ طريقها للتنفيذ ومسلحو «البلد» يعلنون النفير العام!