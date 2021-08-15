المكتب التربوي في التيار ينعي الدكتور فؤاد نخله

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ترجّل الدكتور فؤاد نخلة...

ببالغ الحزن وأسى الفراق، ينعي المكتب التربوي في التيار الوطني الحر فقيد الجامعة اللبنانية والوطن الدكتور فؤاد نخلة.

تُصدم العيون عند قراءة الخبر، فتختال يمنة ويسرة لعلّ ما فيه ما ينفيه أو يخفف من وقعه، لكن هول الصدمة يعيد العقل إلى واقعيته:

الدكتور فؤاد نخلة في أحضان الأبرار والصديقين.

توقف قلبه الكبير عن الخفقان، بعد عقود من بذله المحبة والتربية الصالحة، وزرعه الروح الوطنية الحقّة في وجدان طلابه وعارفيه.

تاريخ حافل وسيرة ذاتية قلّ نظيرها: أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية في كليّات العلوم،الطب العام، طب الأسنان والصيدلة.

كما درّس علم الإحصاء في الجامعة اليسوعية.

كان يشغل منصب نائب رئيس المكتب التربوي في التيار، وشغل سابقاً منصب منسّق هيئة الأساتذة الجامعيين في التيار الوطني الحر.

من لا يعرف الدكتور نخلة يجهله بالفعل: كان المُرشد والمُلهم في الوطنية والتربية. كان أباً قبل أن يكون مدرسّاً، وقدوة قبل أن يكون مُلقّناً. واكب بعصاميته النضال نحو التحرير منذ انطلاقته، وعاصر أجيالاً من الطلاب المكافحين فجبلهم بمحبة الوطن وصقلهم علماً ومعرفةً وحكمةً حتى زاملهم، فكان لهم المثال.

دكتور نخلة، نحن نبكيك.سنفتقدك على الدوام، وسيرافقنا شوقنا إليك حتى اللحد، لنعود فنلتقي معاً في جوار القديسين.رحمك الله.