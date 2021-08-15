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بسبب انخفاض الذبذبة.. انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل على جميع الأراضي اللبنانية !

15
AUGUST
2021
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عطفًا على بياني مؤسسة كهرباء لبنان السابقين تاريخ 14/8/2021 و15/8/2021،

تعلن المؤسسة أنه عند حوالي الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم حصل انقطاع عام للتيار الكهربائي عن كافة الأراضي اللبنانية وذلك بسبب انخفاض الذبذبة الى مستوى متدنٍ جدًا بشكل مفاجئ، حيث من المرجح أن يكون تدني الذبذبة ناتجاً عن التجاوزات التي تحصل في محطات التحويل الرئيسية الخارجة عن سيطرة المؤسسة بسبب التعديات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين، وهو ما كنا قد حذّرنا منه في البيانين اللذين أصدرتهما المؤسسة صباح اليوم ويوم أمس والمشار إليهما أعلاه،
وفي هذه الحالة، إذا لم يتم تمكين مؤسسة كهرباء لبنان من استعادة السيطرة على محطات التحويل الثمانية، وهي محطات الحرج، البسطا، صور، بعلبك، المصيلح، الزهراني، وادي جيلو، والنبطية، ستجد المؤسسة صعوبة بالغة في إعادة التغذية الكهربائية إلى كافة المناطق اللبنانية،
وعليه، تناشد المؤسسة القوى الأمنية مجدداً التدخّل الفوري لاستعادة السيطرة على هذه المحطات، بغية الحؤول دون وقوع المحظور في استمرار وتجدد الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في كافة الأراضي اللبنانية.

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