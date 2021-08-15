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كيف علق ميقاتي على ما جرى أمام منزله؟

15
AUGUST
2021
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صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:


منذ اليوم الاول للاحتجاجات الشعبية في ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ اعلنت ضرورة الاصغاء الى صوت الناس وطالبت باجراء انتخابات نيابية مبكرة لكي تقول الناس رأيها مجددا في كل الامور.


ولانني اعتبر ان الانتخابات النيابية المقبلة من شأنها ان تعطي الناس حقهم في الاختيار والمحاسبة قبلت التكليف بتشكيل حكومة من اولى مهماتها العمل على اجراء الانتخابات النيابية والبدء بالاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية.


ورغم تفهمي لصرخة الناس وحقها في الاحتجاج فان ما حصل امام المبنى الذي اقطنه من اعمال شغب وتكسير ليس حركة احتجاجية سلمية بل هو تخريب مرفوض. ونتمنى على المحتجين الحفاظ على الطابع السلمي لتحركاتهم وتنظيم صفوفهم ليكون التغيير الحقيقي في صندوقة الاقتراع.

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