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التيار ردا على الحريري: يلفظ الله كل من يستسهل إيقاظ الفتنة، تلك التي أشد من القتل!

15
AUGUST
2021
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أصدر التيار الوطني الحر بياناً جديداً ردّ فيه على الرئيس سعد الحريري، وأشار البيان إلى أن بعد سلسلة تغريدات وبيانات استثمارية للنائب سعد الحريري حاول فيها تغطية ما جنته يداه في جريمة التليل في عكار، نكتفي بالتوجّه إليه بالآتي:

1-يا ليتك استثمرت في إنماء عكار، ويا ليتك تعلّمت أن تستثمر في الأعمال والسياسة وفي الخير للأحياء، على غرار استثمارك في الدماء.

2-يا ليتك أدركتَ أن استثمار الدم قصير ولا يأتي بالخير لناسك. حلّك تتعلّم!

3-ألا يكفي انّك غطّيت نوابك تخزيناً وتهريباً، كما غطّيت اللجنة الموقتة للمرفأ لـ٢٨ سنة بسوء الادارة والفساد والهدر، حتى تسارع زوراً الى التباكي على دماء هي من صنع يديك!

4-أهل عكار هم أهلنا، نحن التيار. هم خزان الجيش الذي من رحمه نحن. هم حاربوا داعش وهزموها. وهم بتربيتهم وطيبتهم، رأس الحربة في قتال داعش وعقيدتها ولا يمكن ان يكونوا الّا ضدّها!

وختم التيار الوطني الحر بيانه "بنصيحة أخيرة" للحريري: "أقلع عن محاولات دس الفرقة ودق الأسافين. يلفظ الله كل من يستسهل إيقاظ الفتنة، تلك التي أشد من القتل!".

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