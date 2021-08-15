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الرئيس عون ترأس المجلس الأعلى للدفاع للبحث في انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار

قرر المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط الوضع العام في منطقة عكار لتفادي أي فلتان أمني، وإبلاغ وزارة الصحة أن تأخذ على عاتقها معالجة المصابين من جراء انفجار خزان الوقود في منطقة التليل-عكار، والطلب الى الأطقم الاسعافية والاستشفائية البقاء على أهبّة الاستنفار، وتكليف وزير الصحة الاستمرار بالتواصل مع الجهات المهتمة والتي أبدت استعدادها مشكورة لاخلاء الحالات البليغة الى خارج لبنان

كما قرر المجلس تكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة، وتنظيم توزيعها على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك لمدة شهر واحد أي لغاية 15/9/2021، والعمل على تفريغ واقفال جميع المستوعبات المخصّصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المرعية الاجراء.

واتّخذ المجلس أيضاً قرارات قضت بإبلاغ وزارة الصحة العمل على افتتاح المستشفى التركي المخصص للحروق في صيدا، وتشغيله في أقرب وقت ممكن، إضافة الى الطلب من وزيري الصحة والطاقة العمل على تأمين المشتقات النفطية اللازمة لتأمين استمرارية عمل المستشفيات.

في مستهل الجلسة، وقف الجميع دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين سقطوا أمس في انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار، فيما دعا رئيس الجمهورية الى عدم تسييس المأساة التي وقعت واستغلال دماء الشهداء وحروق الجرحى لرفع شعارات وإطلاق دعوات تكشف بوضوح نوايا مطلقيها وضلوعهم بمخططات هدفها الإساءة الى النظام ومؤسساته.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب "أن الكل معني بإنقاذ البلد. لا أحد يعفي نفسه من المسؤولية، ولا أحد يقول إنّه عاجز. العجز والاستسلام يعني تسليم البلد للفوضى والمهربين والحرامية الذين سرقوا البلد والناس. الكل مسؤول، وهذه مسؤولية تاريخية لإنقاذ البلد ومنعه من الانهيار الشامل، ومنع الحرامية من استباحة البلد".

وكان المجلس عقد جلسة استثنائية، في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وزير المالية غازي وزني، وزير الصحة العامة حمد حسن، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر.

كما حضر قائد الجيش العماد جوزف عون، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد يوسف المدور، رئيس الصليب الأحمر الدكتور أنطوان الزغبي.

كلمة الرئيس عون

في مستهل الجلسة، وقف الجميع دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين سقطوا أمس في انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار. ثم تحدث رئيس الجمهورية فكرر التعزية بالضحايا، طالباً من الأطقم الاسعافية والطبية والاستشفائية أعلى درجات الاستنفار لمواجهة تداعيات هذه الفاجعة، وقال: "إن هذه المأساة الأليمة التي حلّت بمنطقة عكار أصابت في الصميم اللبنانيين في مختلف المناطق اللبنانية الذين يعانون في مواجهة تراكم الأزمات، لا سيما الأخيرة منها".

أضاف: "إنّ هذه الازمات وما نجم عنها يحثّنا جميعاً على عدم التهرّب من المسؤوليات الأخلاقية والإنسانية والدستورية التي تحتّم علينا اتّخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهتها لصون كرامة أهلنا وأبنائنا وحمايتهم من تداعياتها، لنتخطاها معا بما عرف عنا من صلابة وعزم وإرادة".

ودعا الرئيس عون الى عدم تسييس المأساة التي وقعت في التليل واستغلال دماء الشهداء وحروق الجرحى لرفع شعارات وإطلاق دعوات تكشف بوضوح نوايا مطلقيها وضلوعهم بمخططات هدفها الإساءة الى النظام ومؤسساته.

وتوجّه رئيس الجمهورية الى السلطات القضائية المختصة بالإسراع في إجراء كافة التحقيقات التي من شأنها الكشف عن الملابسات والأسباب التي أدت الى وقوع الكارثة ومحاكمة مسبّبيها ومن يقف وراءهم، وفق القوانين المرعية الاجراء".

ودعا الرئيس عون اللبنانيين جميعاً الى إظهار أقصى درجات التضامن في هذه الظروف الصعبة، والتعالي على الجراح والانقسامات، والوقوف الى جانب بعضنا البعض في هذه اللحظات لتأكيد التزامنا ببعضنا البعض وبلسمة جراح بعضنا".

من جهة أخرى قال الرئيس عون أنّه سبق وعرض في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع تقريراً أعدته الأجهزة الأمنية عن الوضع في منطقة الشمال، وتحديداً أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني. "وطلبت من قادة الأجهزة الأمنية الاجتماع للتنسيق في ما بينهم واستنتاج الخلاصات ليبنى على الشيء مقتضاه".

كلمة الرئيس دياب

بعد ذلك، تحدث الرئيس دياب فقال: "هذا يوم حزين ومؤلم. هذا الانفجار هو نتيجة الفساد الذي صار هو القاعدة في البلد. دم الشهداء الذين سقطوا اليوم والجرحى، في رقاب كل الفاسدين الذين يحتكرون ويخزّنون ويهرّبون ويحرمون الناس. الكارثة التي حصلت اليوم في عكار أصابت كل لبنان، وتعطي إنذاراً لكل الذين باعوا ضميرهم ويشاركون في زيادة عذابات اللبنانيين."

أضاف: "منذ سنة ونصف ونحن نرفع الصوت ونناشد الضمير ونطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية أن تلاحق هؤلاء الفاسدين الفاجرين، ونطالب القضاء أن يتشدّد بالأحكام، حتى نوقّف هذا الفجور. اليوم المطلوب من الجميع أن لا يتردّدوا باتّخاذ كل الاجراءات الصارمة، وأن يضربوا بيد من حديد كل الذين تاجروا ويتاجرون بلقمة عيش اللبنانيين. البلد يمرّ بأصعب مرحلة من تاريخه، وهذه لحظة الارتطام الكبير التي حذرت من الوصول إليها منذ أشهر، وللأسف لم يكن هناك من يريد أن يسمع ويصدّق. البلد يعيش أياماً صعبة جداً، ويبدو أن هناك أناساً تناسبهم الفوضى لأنهم يستفيدون منها".

وقال: "اليوم، الكل معني بإنقاذ البلد. لا أحد يعفي نفسه من المسؤولية، ولا أحد يقول إنه عاجز. العجز والاستسلام يعني تسليم البلد للفوضى والمهربين والحرامية الذين سرقوا البلد والناس. الكل مسؤول، وهذه مسؤولية تاريخية لانقاذ البلد ومنعه من الانهيار الشامل، ومنع الحرامية من استباحة البلد".

وتابع: "انفجار عكار اليوم مثل انفجار مرفأ بيروت. في عكار انفجر خزان فساد، وفي بيروت انفجر عنبر فساد. وحتى لا يضيع التحقيق بجريمة انفجار عكار، وحتى نقطع الطريق على الاستثمار السياسي من الغرف السوداء، يجب أن يحصل تحقيق شفّاف وسريع لتحديد أصحاب هذا الخزان والذين خزنوا والذين يستفيدون منه والذين ساعدوهم. الخوف الآن من انتشار خزانات الفساد في كل البلد، مثلما اكتشفنا عنابر الفساد بعد انفجار عنبر مرفأ بيروت. لذلك، من الضروري إعلان الاستنفار الكامل لإجراء مسح شامل لكل مناطق لبنان لضبط خزانات الفساد وتوقيف الفاسدين. الله يرحم الشهداء ويشفي المصابين. الله يحمي لبنان واللبنانيين."

اللواء الاسمر

وبعد انتهاء الاجتماع، تلا اللواء الأسمر البيان الآتي:

"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً استثنائيا، ظهر اليوم، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، والمدعي العام التمييزي، وقائد الجيش، وقادة القوى العسكرية والأمنية، والمدير العام للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني.

وبعد كلمتين لفخامة الرئيس ودولة الرئيس حول المأساة التي وقعت في بلدة التليل في منطقة عكار، عرض المجتمعون تفاصيل ما حصل ونتائج التحقيقات الأولية. وبعد المناقشة، اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات عدة ابرزها الآتي:

1- الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط الوضع العام في منطقة عكار لتفادي أي فلتان امني، حماية لمصالح المواطنين وسلامتهم.

2- إبلاغ وزارة الصحة أن تأخذ على عاتقها معالجة المصابين من جراء انفجار خزان الوقود في منطقة التليل-عكار، والطلب الى الأطقم الاسعافية والاستشفائية البقاء على أهبّة الاستنفار، وتكليف وزير الصحة الاستمرار بالتواصل مع الجهات المهتمة والتي أبدت استعدادها مشكورة لإخلاء الحالات البليغة الى خارج لبنان.

3- إصدار الانهاء اللازم عن المجلس الأعلى للدفاع لاصدار مرسوم، بعد موافقة مجلس الوزراء، يقضي بتكليف القوى العسكرية والامنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة، وتنظيم توزيعها على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك لمدة شهر واحد أي لغاية 15/9/2021، والعمل على تفريغ وإقفال جميع المستوعبات المخصّصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المرعية الاجراء.

4- إبلاغ وزارة الصحة العمل على افتتاح المستشفى التركي المخصص للحروق في صيدا، وتشغيله في أقرب وقت ممكن، على أن يتم اصدار موافقة استثنائية تعرض لاحقاً على مجلس الوزراء للسماح بالتوظيف وفقا لعقود مؤقتة الى حين السماح بالتوظيف وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

5- الطلب الى وزيري الصحة والطاقة العمل على تأمين المشتقات النفطية اللازمة لتأمين استمرارية عمل المستشفيات.

أخيراً، وجّه المجتمعون شكرهم الى الدول الشقيقة والصديقة التي أعربت عن استعدادها لاستقبال ومعالجة المصابين من جراء الانفجار، ولا سيّما من هم في حالات حرجة".