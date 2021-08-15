الصليب الأحمر: أكثر من 20 ضحية و79 مصابا في انفجار التليل

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أعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان، أنه "حوالى الساعة 2,00 من فجر اليوم، تلقت غرفة عمليات الصليب الأحمر نداء عن حصول إنفجار صهريج محروقات في منطقة التليل في عكار، فتوجهت على الفور فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان وبدأت عمليات إخلاء ونقل الإصابات الحرجة ومن ثم أجرت الفرق عملية مسح شامل للموقع وتمكنت حتى هذه الساعة من احصاء أكثر من 20 جثة ضحية و79 مصابا (حروق بليغة وجروح وكسور) نقلوا جميعا إلى مستسشفيات المنطقة من خلال الصليب الأحمر وبوسائل أخرى، ومن ثم نقلت فرق الصليب الأحمر عددا من المصابين في المسشفيات إلى مستشفيات أخرى توزعت بين طرابلس وبيروت وجبل لبنان، وبلغ عدد المشاركين في عمليات الإسعاف في الموقع 75 مسعفا و24 سيارة إسعاف، إضافة إلى طواقم أخرى شاركت في عمليات النقل من مستشفى إلى مستشفى.



من جهة أخرى، استنفرت مراكز نقل الدم في الصليب الأحمر اللبناني حيث تمت عمليات سحب دم وتوزيع وحدات دم وبلازما على المصابين في المستشفيات من مركزي حلبا وطرابلس، وجرى توفير وحدات دم من مراكز نقل الدم في بيروت وجبل لبنان وصور وبلغ عدد وحدات الدم الموزعة 169 وحدة دم وبلازما، وتابعت المراكز عمليات الإتصال بالمستشفيات المعنية من أجل توفير وحدات الدم في حال الحاجة. ولا تزال فرق ومراكز الصليب الأحمر على جهوزيتها وفي موقع الإنفجار لمواكبة العمليات والقيام باعمال الإسعاف والبحث عن المفقودين ونقل المصابين وتوفير وحدات الدم.

وتلقى الصليب الأحمر إتصالات من بعثات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الموجودة في لبنان من أجل توفير الدعم والمساندة".