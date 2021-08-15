التيار ردا على جعجع: السيد جعجع هو في طليعة من غطّوا قرار الحاكم إفقار اللبنانيين وإذلالهم وإخضاعهم الى منظومة المافيا والميليشيا التي ينتمي إليها قائد القوات

A + A -

صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:

يشارك السيد سمير جعجع في تغريداته المُجليّة اللبنانيين آلامهم في نقص المواد الحيوية من خبز ودواء ومحروقات وكهرباء، داعياً الى استقالة رئيس الجمهورية ومن سمّاها الغالبية النيابية، وله فيها، يا للمفارقة، أكثر ما لنا من حلفاء واصدقاء، حيث ظهر مراراً ان لا اكثريّة نيابية الّا في وجهنا وضدّنا. وبات واضحاً ان جعجع يرى الدنيا انتخابات ولا شيء آخر.

حبذا لو تضامن السيد جعجع فعلاً لا قولاً مع المتألمين من اللبنانيين، فأدان قرار رفع الدعم الفجائي الذي اتخذّه حاكم مصرف لبنان ورعاته وهو منهم، بدليل إسكاته كل مرّة لأحد نوابه عندما يطال الحاكم بمواقفه.

اللبنانيون، بالتأكيد، لا ينتظرون تضامناً كلامياً باهتاً، فيما يرون بأم العين أن السيد جعجع هو في طليعة من غطّوا قرار الحاكم إفقار اللبنانيين وإذلالهم وإخضاعهم الى منظومة المافيا والميليشيا التي ينتمي إليها قائد القوات، إنتساباً وتواطؤاً!

الصمت في مثل هذه الأيام أقل الواجب على من يكثر الثرثرة وتنقصه الفضيلة.