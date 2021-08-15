درغام في حديث لل Otv: نتخوف من مشروع فتنة يتحضر للبنان إنطلاقا من عكار

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في حديث لقناة ال Otv كشف النائب أسعد درغام أن ما حصل اليوم نتيجة طبيعية للتراخي الأمني الحاصل على مدى أشهر. و أكمل: " نتخوف من مشروع فتنة يتحضر للبنان إنطلاقا من عكار، أصوات تجني باتهامنا بما جرى علما أن لا صاحب الأرض ينتمي للتيار الوطني الحر ولا صاحب المحروقات ينتمي لنا بل لتيار المستقبل ولديهم علاقات ببعض النواب من تيار المستقبل."

و في هذا السياق أوضح: " طالبنا منذ أسبوعين بإنعقاد مجلس الدفاع الأعلى لأجل عكار ونطلب اليوم من الأجهزة الأمنية والقضائية كشف كل الحقائق."

و انتهى يطالب القيادات الدينية في عكار تحمل مسؤولياتها لدرء الفتنة التي تحضر،ومساعدة الجرحى.