سيارتا إسعاف من فوج إطفاء بيروت الى عكار لمعالجة المصابين

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "محافظ بيروت القاضي مروان عبود أعطى أوامره الى فوج الاطفاء بضرورة تقديم المساعدة والوقوف الى جانب أهلنا في عكار في مصابهم الأليم من جراء انفجار خزان للوقود في منطقة التليل - عكار الذي أودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة عشرات الجرحى، حيث توجهت سيارتا اسعاف محملتان بأدوية معالجة الحروق لمعالجة الجرحى الذين أصيبوا بحروق بدرجات متوسطة، خصوصا أن رجال فوج الاطفاء لديهم الخبرة الكبيرة في معالجة حالات الحروق الأولية التي لا تتطلب دخولها المستشفيات".