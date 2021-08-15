الجيش العراقي يقبض على سبعة عناصر خطرين من "داعش"

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اعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، القبض على سبعة عناصر "خطرين" من تنظيم "داعش" في عملية استخبارية شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت بعملية استخبارية نوعية من القبض على سبعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم من العناصر القيادية الخطرة في عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "الإرهابيين اعترفوا بأنهم عملوا مع هذه العصابات الإجرامية تحت كنى (أبو أنس، أبو سفيان، أبو زينة، أبو سيف، أبو فهد، أبو مجاهد)، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم".