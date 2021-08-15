living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التيار تعليقا على حفلة استثمار الدماء التي بدأها المستقبل: صاحب الأرض معروف بقربه من المستقبل وحاكم مصرف لبنان مسؤول عن كل ما حدث وسيحدث من مآسي وآلام

15
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن التيّار الوطنيّ الحرّ البيان التالي:

لا شيء يمكن أن يعيد ضحايا الإنفجار الأليم في عكار، ولا كلمات تعزّي أهلهم.
كل ما نتمناه الآن هو الرحمة للشهداء وشفاء الجرحى، كما نطالب القضاء والأجهزة الأمنية بكشف ملابسات الحادث الأليم ومحاسبة المسبّبين.

بدأ تيار المستقبل منذ الصباح حفلة الاستثمار بالدماء وحملة اتّهام التيار الوطني الحر بالحادثة؛ لكن ما ليس بحاجة لتحقيق في جريمة انفجار التليل هو صاحب الأرض المعروف قربه من تيار المستقبل وتصويته العلني لأحد نوابه (طارق المرعبي)، وكذلك معروف صاحب الخزانات في الأرض والموقوف منذ شهرين بسبب التهريب ومعروفة علاقته مع نائبين من تيار المستقبل (وليد البعريني ومحمد سليمان)، ومعروف أيضاً للقاصي والداني قيام أكثر من نائب في تيار المستقبل في عكار بإمتلاك أو رعاية شبكات تخزين وتهريب المحروقات الى سوريا، وهو ما كان رئيس التيّار جبران باسيل قد أعلنه جهارةً أمامهم في المجلس النيابي في شهر حزيران الماضي، من دون أن يرتدعوا عن القيام بذلك.

نراهم هم ورئيس تيارهم، النائب سعد الحريري، في بيانات وتغريدات منذ صباح اليوم، بدل أن يصمتوا ويستحوا، يحاولون كالعادة استغلال الدماء والإستثمار السياسي، والتوجه باللائمة على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ورئيسه وأحد نوابه، من دون أن يكون لأي منهم أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد بالموضوع.

تماماً كما حصل مع إنفجار مرفأ بيروت الأليم، حيث كان رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري قد قام قبل ذلك بزيارته متباهياً بحسن إدارته، من قبل لجنة مؤقتة برعاية فريقه السياسي، متحدياً بذلك مطالبتنا بشرعنة وتسوية وضع المرفأ وسوء إدارته وتفلت المال العام فيه والهدر والفساد القائمين فيه. هو وتياره يرعون سوء إدارة المرفأ وفساده منذ 28 سنة ويحتضنون النيترات داخله منذ 7 سنوات، ولمّا وقع الإنفجار اتهموا رئيس الجمهورية بالمسؤولية كونه علم بالأمر قبل 15 يوماً من الإنفجار وعمل ما يتوجب فعله.

من يجب إستقالته هو من سبّب أزمة المحروقات بسبب سياسته بالدعم وهو حاكم مصرف لبنان؛ هو من دعم ومن أوقف الدعم عشوائياً، وهو مسؤول عن كل ما حدث وسيحدث من مآسي وآلام متأتية عن هذا الملف. إتقوا الله وابتعدوا عن الفتنة، ودعونا نبكي أمواتنا ونلملم جراحنا وتعلّموا أن سياسة إستثمار الدمّ لم تأتِ لكم إلا بالويلات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout