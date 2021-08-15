living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان من عائلة ابراهيم في التليل عكار كشفت فيه معطيات هامة عن انفجار خزان البنزين في المنطقة

15
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّدت عائلة إبراهيم من التليل عكار في بيان أصدرته الثوابت التالية :
١. لا علاقة لأي من أفرادها بملكية الخزان ولا بمحتوياته ، بل هي تعود حصرًا لشخص من وادي خالد ، إسمه كما ذكرنا أصبح لدى القوى الأمنية والمحققين ، وقد طلب وضع الخزان لتعبئته بمادة المازوت لزوم تشغيل آلياته (آلية الشخص المذكور) الموجودة في عكار .
٢. تؤكّد العائلة بان لا علم لدى مالك العقار بوجود بنزين في الخزان ، بدليل أن آلياته وشاحناته موجودة باللصق من الخزان ، ومساحة العقار كبيرة جدًا ولو كان مخصص للبنزين لكان تمّ وضعه في مكان بعيد ، وللاسف هذا الخزان موجود بالأمانة.
٣. لم يقم أي من أبناء العائلة ولا أي من أبناء البلدة بإطلاق النار إطلاقًا .
٤. لقد وضعت مخابرات الجيش يدها على الموضوع منذ ظهر أمس ، وقامت بسحب كمية كبيرة من مادة البنزين من الخزان ، وتحت طلبات الموجودين في الموقع ، سُمح لهم بأخذ الكمية المتبقية من البنزين .
٥. لا علاقة لأي تيار سياسي بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد ونطلب عدم تسييس الحادث الأليم وترك التحقيقات أن تأخذ مجراها الطبيعي لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات .
٦. تضع العائلة نفسها تحت سقف القانون حيث قامت بتسليم المشتبه به بإطلاق النار الى مديرية المخابرات ، علمًا أنه لم يطلق الرصاص أبدًا وهو ما ستثبته التحقيقات حكمًا ، وتجدّد دعوتها للهدوء والروية وتدعو للشهداء بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout