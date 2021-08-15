بيان من عائلة ابراهيم في التليل عكار كشفت فيه معطيات هامة عن انفجار خزان البنزين في المنطقة

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أكّدت عائلة إبراهيم من التليل عكار في بيان أصدرته الثوابت التالية :

١. لا علاقة لأي من أفرادها بملكية الخزان ولا بمحتوياته ، بل هي تعود حصرًا لشخص من وادي خالد ، إسمه كما ذكرنا أصبح لدى القوى الأمنية والمحققين ، وقد طلب وضع الخزان لتعبئته بمادة المازوت لزوم تشغيل آلياته (آلية الشخص المذكور) الموجودة في عكار .

٢. تؤكّد العائلة بان لا علم لدى مالك العقار بوجود بنزين في الخزان ، بدليل أن آلياته وشاحناته موجودة باللصق من الخزان ، ومساحة العقار كبيرة جدًا ولو كان مخصص للبنزين لكان تمّ وضعه في مكان بعيد ، وللاسف هذا الخزان موجود بالأمانة.

٣. لم يقم أي من أبناء العائلة ولا أي من أبناء البلدة بإطلاق النار إطلاقًا .

٤. لقد وضعت مخابرات الجيش يدها على الموضوع منذ ظهر أمس ، وقامت بسحب كمية كبيرة من مادة البنزين من الخزان ، وتحت طلبات الموجودين في الموقع ، سُمح لهم بأخذ الكمية المتبقية من البنزين .

٥. لا علاقة لأي تيار سياسي بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد ونطلب عدم تسييس الحادث الأليم وترك التحقيقات أن تأخذ مجراها الطبيعي لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات .

٦. تضع العائلة نفسها تحت سقف القانون حيث قامت بتسليم المشتبه به بإطلاق النار الى مديرية المخابرات ، علمًا أنه لم يطلق الرصاص أبدًا وهو ما ستثبته التحقيقات حكمًا ، وتجدّد دعوتها للهدوء والروية وتدعو للشهداء بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل.