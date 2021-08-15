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غسان سعود: هذه خلاصة المعلومات شبه الرسمية بشأن انفجار عكّار

15
AUGUST
2021
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نشر الإعلامي غسان سعود عبر حسابه على "فيسبوك" ما قال أنه خلاصة المعلومات شبه الرسمية بشأن انفجار عكار.

وكتب سعود: 

"
١. الارض التي حصل فيها الحادث يملكها شخص يدعى جورج ابراهيم ويعرف بجورج الرشيد.
الأخير يؤجر الأرض منذ اكثر من عام لمهربجي يدعى علي صبحي الفرج.
٢. علي صبحي الفرج موقوف منذ اكثر من شهرين لدى القوى الامنية.
٣. علي صبحي الفرج تتلمذ لسنوات في التهريب على يد عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني، وهو في انتخابات ٢٠١٨ كان من ابرز المفاتبح الانتخابية بالنسبة لعضو كتلة المستقبل محمد سليمان (ابو عبدالله).
٤. مستودع علي صبحي الفرج متوقف عن العمل منذ توقيف صاحبه.
وقد داهمه الجيش ظهر أمس، واعلن رسميا عن ذلك وتم تصوير المداهمة وانتشر الفيديو.
٥. أفرغ الجيش الجزء الاكبر من المواد المصادرة في صهاريجه ونقلهم إلى مكان اخر.
٦. عند العاشرة مساء بدأ الجيش توزيع كميات من المواد المصادرة على المواطنين وذلك عن طربق التعبئة اايدوية، لعدم وجود محطة في المستودع المصادر.
٧. فجر اليوم انهى الجيش تعبئة اخر صهاريجه من المادة المصادرة، وغادر رسميا مكان المداهمة.
٨. التدافع والاشكالات كانت كبيرة جدا بين المواطنين للحصول على البنزين، وقد وفدوا من جميع البلدات العكارية بعدما سمعوا الاخبار عن التوزيع المجاني للمحروقات. وفد ع احد الموتطنين إلى التهديد ثلاث مرات بقداحته انه سيشعل النار إذا لم يملأ غالونه.
٩. احد الاشكالات تطور إلى إطلاق نار مباشر نتج عنه الانفجار الكبير."

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