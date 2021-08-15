بالوقائع والتفاصيل - بيان للدفاع المدني حول انفجار التليل- عكار

A + A -

بيان صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات:



في تمام الساعة ١،٢٥ من فجر اليوم الواقع في ١٥-٨-٢٠٢١ تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني اتصالاً يفيد عن انفجار خزانات تحتوي على مادة البنزين في بلدة التليل - قضاء عكار ما تسبب بسقوط عددٍ كبير من القتلى والجرحى.

وتوجّه على الفور عناصر الدفاع المدني من مراكز عدّة الى موقع الانفجار وباشروا العمل على اخماد النيران.

توازياً عمل عناصر الدفاع المدني وجهات أخرى على إخلاء القتلى والجرحى من موقع الانفجار، وتم نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

كما نفذ عناصر الدفاع المدني مسحاً ميدانياً شاملا للمنطقة المحيطة بموقع الانفجار لمسافة كيلومتر تقريباً للتأكد مما اذا كان هناك المزيد من الجرحى او الضحايا.

وفي تمام الساعة ٤،١٥ من صباح اليوم تمكن العناصر من السيطرة على النيران بشكل تام.

فيما تستمر عمليات المسح الميداني حتى الساعة، مع الإشارة الى أن الدفاع المدني يتواجد في المنطقة للتدخل بمؤازرة الجيش والقوى الامنية عند الحاجة.