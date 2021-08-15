رواية جديدة لما حصل في التليل.. هكذا حصل الانفجار

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روى أحد الكهنة من منطقة عكار ما حصل في التليل فجر اليوم الأحد، والذي أدى إلى انفجار خزان بنزين سقط نتيجته عشرات الضحايا.

وبحسب الرواية فان صاحب الأرض من المنطقة، ولكنها مؤجّرة إلى شخص من منطقة وادي خالد وهو أحد المهرّبين إلى سوريا.

وأضاف الكاهن أن الجيش صادر 17 الف ليتر من البنزين وبقي نحو 3 الاف ليتر في الخزانات، فقرر توزيعها على المواطنين، وبينما كانت تجري عملية التوزيع حصل اشكال بين المواطنين، وتتعدد الروايات بين أن أحدهم أطلق النار ممّا أدى الى انفجار الخزان، فيما تقول رواية أخرى أن أحدهم رمى شيئاً ما مما أدى الى الانفجار.