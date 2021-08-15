درغام: عكار تنزف... صاحب المستودع معروف الولاء السياسي وعلاقاته التجارية مع بعض النواب من كتلة أخرى

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قال النائب أسعد درغام في بيان له إثر المجزرة التي وقعت فجرا في عكار عقب انفجار خزان للبنزين في بلدة التليل. "الفاجعة كبيرة، والصمت أمام أرواح الأبرياء واجب، الاتهامات الرخيصة والاستغلال السياسي مرفوض ومدان، من خزن ويخزن هذه المواد مجرم قاتل".

واضاف: "للتوضيح، صاحب المستودع لا ينتمي الى التيار الوطني الحر ولا صلة لنا به أو بأحد أفراد عائلته على الاطلاق، بل ينتمي لتيار سياسي آخر ومعروف الولاء السياسي وعلاقاته التجارية مع بعض النواب من كتلة أخرى".

وتابع : "التحريض مرفوض، وكيفية إشتعال المستودع باتت معروفة ومن مسؤولية الأمن تحديدها والكشف عنها. فلنصمت أمام أرواح الضحايا البريئة".