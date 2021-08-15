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الرئيس عون اعرب عن المه الشديد على ضحايا انفجار خزان في بلدة التليل العكارية.. وهذا ما طلبه

15
AUGUST
2021
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الرئيس عون اعرب عن المه الشديد على ضحايا انفجار خزان في بلدة التليل العكارية
وطلب استنفار الاجهزة الامنية والصحية لاطفاء الحريق واسعاف المصابين
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رئيس الجمهورية : هذه المأساة ادمت قلوب اللبنانيين الذين يقفون الى جانب ابناء عكار في محنتهم الاليمة
—————-
الرئيس عون طلب من القضاء التحقيق في ملابسات الانفجار
ومعالجة الجرحى على نفقة وزارة الصحة
—————————


اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن المه الشديد على ضحايا انفجار خزان المحروقات في ساعة متقدمة من ليل امس في بلدة التليل في منطقة عكار والذي اودى بحياة عشرات الضحايا البريئة ، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ، وقال : ان هذه المأساة التي حلت بمنطقة عكار العزيزة ادمت قلوب جميع اللبنانيين الذين يقفون اليوم مع ابناء المنطقة في هذه المحنة التي المت بهم .
وكان الرئيس عون تابع تطورات الحادث الاليم الذي وقع ليلا وطلب استنفار القوى والاجهزة الامنية والصحية في المنطقة لمكافحة الحريق والعمل لنقل المصابين الى المستشفيات والمراكز الصحية وتقديم الاسعافات لهم على حساب وزارة الصحة ، كما طلب من القضاء المختص اجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي ادت الى وقوع الانفجار ، وتكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين .

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