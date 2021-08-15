عناوين الصحف ليوم الأحد 15 آب 2021

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النهار: مجزرة في التليل العكاريّة... انفجار خزان محروقات وسقوط عدد كبير من الضحايا
الديار: القوى الامنية تضرب بيد من حديد.. ومستشفى الجامعة الاميركية تحذر من كارثة
اشتعلت على خط باسيل - سلامة : انا حاكم «المركزي» لكن باسيل حاكم البلد
عون المكبل دستورياً يعول على ميقاتي والا…
الأنباء الكويتية: «المستقبل» يحذّر من إهانة موقع رئاسة الحكومة .. ومصادرة عشرات آلاف الليترات من المحروقات
عون: دخان الحكومة «الأبيض» قريباً .. والجيش يتدخل لحلّ أزمة الوقود
الشرق الأوسط: لبنان: أزمتا الوقود والخبز تتفاقمان
معركة مفتوحة بين رئيس الجمهورية وحاكم «المركزي»