عناوين الصحف ليوم الأحد 15 آب 2021

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النهار: مجزرة في التليل العكاريّة... انفجار خزان محروقات وسقوط عدد كبير من الضحايا

الديار: القوى الامنية تضرب بيد من حديد.. ومستشفى الجامعة الاميركية تحذر من كارثة

اشتعلت على خط باسيل - سلامة : انا حاكم «المركزي» لكن باسيل حاكم البلد

عون المكبل دستورياً يعول على ميقاتي والا…

الأنباء الكويتية: «المستقبل» يحذّر من إهانة موقع رئاسة الحكومة .. ومصادرة عشرات آلاف الليترات من المحروقات

عون: دخان الحكومة «الأبيض» قريباً .. والجيش يتدخل لحلّ أزمة الوقود





الشرق الأوسط: لبنان: أزمتا الوقود والخبز تتفاقمان

معركة مفتوحة بين رئيس الجمهورية وحاكم «المركزي»