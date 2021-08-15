عشرات القتلى والجرحى في انفجار خزان بنزين في التليل العكارية

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ادى انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار فجر اليوم ، الى سقوط 20 ضحية واصابة 80 شخصا بعضهم في حال حرجة للغاية تم نقلهم جميعا الى مستسفيات اليوسف حلبا وعكار-رحال في بلدةالشيخ محمد، ومستشفى السلام طرابلس، سيدة السلام في القبيات والجعيتاوي في بيروت.

كما توزعت جثث الضحايا ال20 على الشكل التالي: 7 ضحايا في مستشفى عكار-رحال في بلدة الشيخ محمد، 2 في مستشفى اليوسف الاستشفائي حلبا، 1 في مستشفى الحبتور في بلدة حرار: 5 في سيدة السلام القبيات،3 في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي- حلبا، 2 في مستشفى الحكومي طرابلس.



وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عملية بحث في محيط انفجار خزان البنزين بحثا عن مفقودين محتملين، تجري من قبل عناصر من الجيش والصليب الاحمر، والدفاع المدني، وجهاز الطوارئ والاغاثة في طرابلس والاهالي. كما توجه نداءات استغاثة للتبرع بالدم في مستشفيات المنطقة لمساعدة المصابين بحروق، اذ ان غالبيتهم حالتهم حرجة للغاية.

وافاد مندوبنا ان ظروف وملابسات حصول الانفجار لا تزال غير واضحة، بانتظار نتائج التحقيقات ، والاستماع الى افادات المصابين الذين كانوا بغالبيتهم ممن تجمعوا حول الخزان لتعبئة البنزين من المستودع المموه الذي كان "ثوار عكار" قد كشفوا عنه بعد ظهر امس، وحضرت قوة من الجيش في حينه لمعالجة الامور.

وبعد مغادرة الجيش المكان ليلا حصل تدافع كبير من قبل ابناء المنطقة لتعبئة ما تبقى من البنزين في الخزان، حيث حصل الانفجار.