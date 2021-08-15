الشرق الأوسط: مصدر أمني: الأمور وصلت إلى حد لم يعد يحتمل

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الشرق الأوسط: كثفت القوى الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، تحركاتها لمعالجة تداعيات فقدان المواد الأساسية، خاصة المحروقات، التي أدت إلى توترات أمنية بشكل يمهد لوضع أمني خطير، كما أكد مصدر أمني. وباشر الجيش، أمس، عمليات دهم محطات الوقود في عدد من المناطق ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين.

وأشار مصدر أمني، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التحركات المكثفة للجيش اللبناني والقوى الأمنية جاءت انطلاقاً من الاجتماع الأمني الذي عُقد أول من أمس، لا سيما أن الجميع بات مقتنعاً بأن الأمور وصلت إلى حد لم يعد يحتمل، ويبشر بانفلات أمني خطير.