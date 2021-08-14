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قرار رياض سلامة يقفل "قصر الحلو" !

14
AUGUST
2021
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أعلنت محلات قصر الحلو في بيان عن إقفال فروعها إثر أزمة المحروقات.

وجاء في بيان صادر عنها: "يؤسف إدارة قصر حلو عبد الرحمن الحلاب وأولاده أن تعلم زبائنها الكرام، أنه نتيجة لازمة المحروقات التي يعاني منها لبنان من أقصى شماله إلى جنوبه، ونتيجة لنفاد مخزون الشركة المحدود من مادة المازوت، ولاننا لا نقبل أن نمسّ بنوعية الجودة في انتاجنا المعتمد على نوعية المواد الأولية الممتازة والتي من المفترض أن تخزن بكل عناية في عمليات التبريد والحفظ والتي تعتمد على عمل المولدات الكهربائية، لذلك نعلن بكل أسف، أننا سنضطر مرغمين، لاغلاق ابواب المؤسسة بكافة فروعها ابتداء من يوم الثلاثاء في ١٧ آب الجاري، وحتى اشعار اخر، حالنا في هذه الكارثة حال معظم الصناعات اللبنانية التي يشكل فقدان المحروقات ضربة لها في الصميم، آملين من المولى تعالى أن يمنّ على لبنان والشعب اللبناني بالفرج القريب، وان تزول من سمائنا هذه الغيمة السوداء ويعود الوضع إلى سابق عهده استقرارا وأمانا وازدهارًا.

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