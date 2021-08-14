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حزب الله يوضح :" هذا ما حصل مع الحاج حسن"

14
AUGUST
2021
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أكدت قيادة "حزب الله" في منطقة البقاع، في بيان، أن "الأخبار التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حول احتجاز النائب الدكتور حسين الحاج حسن في المجلس العاشورائي مساء الجمعة في حسينية علي النهري، عارية من الصحة وهي محض إشاعات مغرضة".

وأوضحت أن "الأمور حصلت على الشكل التالي: حضر النائب الحاج حسن إلى المجلس العاشورائي وألقى كلمته، وبعد خروجه من منطقة علي النهري حصل إشكال فردي بين شخصين، ليقوم بعض المغرضين بتصويره وبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنه إشكال مع النائب الحاج حسن، لذا نؤكد عدم صحة هذه الأخبار، ونربأ بكل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الانتباه إلى حقيقة الأمور".

وأضافت القيادة في بيانها: "من ناحية أخرى، تجمع يوم الخميس غاضبون نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية أمام منزل النائب أنور جمعة لبعض الوقت وغادروا المكان، ونتيجة علم مخابرات الجيش بالموضوع تمت مداهمة منازل هؤلاء صباح اليوم السبت وألقي القبض عليهم، وبعد علمنا بالأمر، عملنا مع مؤسسة الجيش على إطلاق سراحهم. لذا نؤكد أن بيننا وبين أهلنا في بلدة علي النهري لا يوجد أي إشكال، وتبقى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على الجميع هي الدافع لبعض الغضب هنا وهناك".

وختمت: "المطلوب في هذه المرحلة من الجهات كافة التحلي بالصبر والتعامل مع الأمور بحكمة واتزان".

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