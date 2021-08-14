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رسالة من الرئيس عون إلى مجلس النواب...ما فحواها؟

14
AUGUST
2021
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في رسالة وجّهها الى مجلس النواب بواسطة الرئيس نبيه بري

الرئيس عون دعا الى مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المستجدّة بعد قرار حاكم مصرف لبنان
وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية واتخاذ الموقف او الاجراء المناسب في شأنها
---
وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم، الى مجلس النواب، بواسطة رئيسه الأستاذ نبيه بري رسالة عرض فيها الواقع الذي نشأ عقب القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بوقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية، من دون انتظار صدور البطاقة التمويلية، وما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية زادت من حدة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد.


وشرح الرئيس عون في رسالته مسار الاجتماعات التي عقدت مع الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان وتلك التي عقدت في السراي الكبير، والتي لم تؤد الى نتائج عملية تفضي الى رفع الدعم تدريجا عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها، والتي لم تعد متوافرة، الأمر الذي يهدد صحة الناس وغذاءهم وامنهم الاجتماعي وايضاً حقوقهم الحياتية.


كذلك تعذّر انعقاد مجلس الوزراء، بعد رفض رئيسه الدعوة الى عقده.


وطلب الرئيس عون من الرئيس بري مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقا للأصول، واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب في شأنها.

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