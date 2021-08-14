كهرباء زحلة: برنامج التقنين المعلن يبقى سارياً والأولية تجنيب منطقتنا شبح العتمة الشاملة

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نظرًا لتطور الأوضاع في البلد، أوضحت شركة كهرباء زحلة بعض النقاط للرأي العام، وقالت في بيان:

“١- اعتادت الشركة أن تُصارحكم بكل جديد بعيدا عن خلق البلبلة وتتمنى عليكم أخذ كل الاخبار الدقيقة التي تخصّها من خلال بياناتها المنشورة على صفحتها الرسمية.